Кьяер покинет "Аталанту" этой зимой

Агент защитника Симона Кьяера заявил, что зимой его клиент покинет "Аталанту". Об этом сообщает Ekstrabladet.

Напомним, итальянский клуб арендовал 30-летнего датчанина у "Севильи" полгода назад.

"Для Симона ситуация в "Аталанте" неприемлема. Если тренер не рассчитывает на него, то лучше не терять зря времени. Я уже работаю над поиском нового клуба", - сказал агент.

В этом сезоне он провел 6 матчах в Серии А. Футболист хочет выступать в клубе, в котором сможет получить стабильную игровую практику перед Евро-2020.

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