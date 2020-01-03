Кьяер покинет "Аталанту" этой зимой
Агент защитника Симона Кьяера заявил, что зимой его клиент покинет "Аталанту". Об этом сообщает Ekstrabladet.
Напомним, итальянский клуб арендовал 30-летнего датчанина у "Севильи" полгода назад.
"Для Симона ситуация в "Аталанте" неприемлема. Если тренер не рассчитывает на него, то лучше не терять зря времени. Я уже работаю над поиском нового клуба", - сказал агент.
В этом сезоне он провел 6 матчах в Серии А. Футболист хочет выступать в клубе, в котором сможет получить стабильную игровую практику перед Евро-2020.
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|18
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|2
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|18
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|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
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|Реал Сосьедад
|18
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|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
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|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
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|Эйбар
|18
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|Мальорка
|18
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|Сельта Виго
|18
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|18
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