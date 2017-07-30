Кьяер прибыл в расположение "Севильи"

Защитник "Фенербахче" Симон Кьяер в шаге от перехода в "Севилью", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 28-летний датчанин уже прибыл в расположение испанского клуба для прохождения медицинского обследования, которое запланировано на завтра.

Ранее стало известно, что в понедельник Кьяер станет игроком "Севильи", подписав с андалусийцами четырёхлетний контракт. | http://soccernews.ru