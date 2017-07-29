Кьяер продолжит карьеру в "Севилье"

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Кьяер продолжит карьеру в "Севилье"

Защитник "Фенербахче" Симон Кьяер переходит в "Севилью", сообщает beIN Sports.

Подробности трансфера и детали контракта 28-летнего датчанина пока не разглашаются.

Кьяер выступал за "Фенербахче" с 2015 года, сыграл 88 матчей и забил 5 голов.

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