Кьяер стал игроком "Севильи"



Датский защитник "Фенербахче" Симон Кьяер перешел в "Севилью", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 12,5 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с испанским клубом до лета 2021 года.

28-летний Кьяер выступал за "Фенербахче" с 2015 года, провел за клуб 85 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Мидтъюлланд", "Палермо", "Вольфсбург", "Рому" и "Лилль". За сборную Дании сыграл 59 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

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