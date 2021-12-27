Кьяер вспомнил о летнем приступе Эриксена
Фото твиттер УЕФА / Автор неизвестен
Капитан сборной Дании Симон Кьяер высказался о критической ситуации с участием Кристиана Эриксена во время матча группового этапа Евро-2020 против Финляндии (0:1).
Напомним, что у полузащитника в ходе игры произошла остановка сердца. Футболисту спасли жизнь, однако с тех пор он больше не выходил на поле.
"Этот момент сложно описать. Разве что словами "кошмарный", "непостижимый", хотя и этого недостаточно. Мои действия не были обдуманными, всё было инстинктивно. Мы всё делали что могли, чтобы помочь ему. Ужасный, просто ужасный момент. Но главное для меня - что Кристиан сейчас чувствует себя хорошо", - цитирует Кьяера TV2.
Защитник "Милана" тогда не дал запасть языку Эриксена, а затем организовал живую стену вокруг него и успокаивал жену пострадавшего партнёра по команде.
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