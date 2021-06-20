Кьяер высказался о состоянии Эриксена

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Кьяер высказался о состоянии ЭриксенаФото: инстаграм Кьяера/Автор неизвестен

Футболист "Милана" сборной Дании Симон Кьяер высказался о состоянии полузащитника Кристиана Эриксена, у которого во время матча с Финляндией на 15 секунд остановилось сердце.

"Кристиан в порядке, на данный момент он с семьей. У него процесс реабилитации. Ему сейчас нужно быть в кругу семьи. Мы в свою очередь продолжаем работать. Это все, что на данный момент в наших силах. Мы чувствуем огромную поддержку от фанатов. Очень рассчитываю на то, что завтра наши балельщики нас поддержат наилучшим образом", — цитирует Кьяера Sport24.

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