Кьяер высказался о состоянии Эриксена

Фото: инстаграм Кьяера/Автор неизвестен

Футболист "Милана" сборной Дании Симон Кьяер высказался о состоянии полузащитника Кристиана Эриксена, у которого во время матча с Финляндией на 15 секунд остановилось сердце.

"Кристиан в порядке, на данный момент он с семьей. У него процесс реабилитации. Ему сейчас нужно быть в кругу семьи. Мы в свою очередь продолжаем работать. Это все, что на данный момент в наших силах. Мы чувствуем огромную поддержку от фанатов. Очень рассчитываю на то, что завтра наши балельщики нас поддержат наилучшим образом", — цитирует Кьяера Sport24.

Также не пропустите: Антуан Гризманн высказался о Жиру. | http://soccernews.ru