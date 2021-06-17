Кьяер выступил с заявлением по поводу Кристиана Эриксена

Фото: инстаграм Кьяера/Автор неизвестен

Капитан сборной Дании Симон Кьяер перед матчем Евро-2020 с командой Бельгии высказался по поводу случившегося с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

"Это были особенные дни, когда футбол не был самой важной частью. Шок навсегда останется со мной. Он стал частью всех нас. Единственное, что действительно важно и имеет значение — то, что с Кристианом все в порядке!" — написал футболист.

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