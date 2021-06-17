Кьяер выступил с заявлением по поводу Кристиана Эриксена

Теги симон кьяеркристиан эриксен

Кьяер выступил с заявлением по поводу Кристиана ЭриксенаФото: инстаграм Кьяера/Автор неизвестен

Капитан сборной Дании Симон Кьяер перед матчем Евро-2020 с командой Бельгии высказался по поводу случившегося с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

"Это были особенные дни, когда футбол не был самой важной частью. Шок навсегда останется со мной. Он стал частью всех нас. Единственное, что действительно важно и имеет значение — то, что с Кристианом все в порядке!" — написал футболист.

Также не пропустите: Серхио Рамос намерен вернуться в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бабаян стал ассистентом Березуцкого в ЦСКА

Бабаян стал ассистентом Березуцкого в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов