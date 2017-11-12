Кьяер: "Я мог перейти в "Реал" 10 лет назад"



Датский защитник "Севильи" Симон Кьяер заявил, что у него был шанс перейти в "Реал" много лет назад.

"Я мог перейти в "Реал" в 2007 году. Тогда у меня была возможность перебраться из "Мидтьюлланда" в "Кастилью". Не знаю, почему мой клуб отказался от трансфера. "Реал" был готов заплатить 600 тысяч евро, но за меня потребовали большую сумму", - приводит слова Кьяера Ekstra Bladet.

28-летний Кьяер за свою карьеру выступал за "Мидтъюлланд", "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль" и "Фенербахче".

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