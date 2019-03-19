Кьяртанссон ушёл из "Ростова"

Форвард "Ростова" Видар Кьяртанссон стал игроком "Хаммарбю", сообщает официальный сайт шведского клуба.

29-летний футболист присоединился к стокгольмской команде на правах аренды до лета 2019 года.

"Ростов" купил Кьяртанссона прошлым летом за 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне исландец сыграл за "жёлто-синих" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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