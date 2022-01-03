Кюизанс перешел в "Венецию". За игрока боролся ЦСКА

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Кюизанс перешел в "Венецию". За игрока боролся ЦСКАФото: инстаграм "Венеции"/Автор неизвестен

Французский хавбек "Баварии" Микаэль Кюизанс стал футболистом "Венеции", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Соглашение игрока с "Венецией" рассчитано до лета 2025 года. 

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб заплатил за 22-летнего полузащитника 3-4 миллиона евро.

Напомним, что Кюизанс перешел в "Баварию" в 2019 году, после чего сыграв всего в 13 матчах, в которых он забил 2 гола.

Отметим, что в игроке также был заинтересован московский ЦСКА.

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