Кюйт возглавил молодёжную команду "Фейеноорда"

Бывший полузащитник "Фейеноорда" Дирк Кюйт, завершивший карьеру в прошлом году, решил попробовать свои силы на тренерском поприще.

Как сообщает ESPN, 37-летний голландец возглавил молодёжную команду роттердамцев.

Также известно, что сейчас Кюйт проходит обучение для получения тренерской лицензии А от УЕФА.

Не пропустите: Зеедорф высказался о работе Гаттузо у руля "Милана". | http://soccernews.ru