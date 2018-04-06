Кюйт возглавил молодёжную команду "Фейеноорда"
Бывший полузащитник "Фейеноорда" Дирк Кюйт, завершивший карьеру в прошлом году, решил попробовать свои силы на тренерском поприще.
Как сообщает ESPN, 37-летний голландец возглавил молодёжную команду роттердамцев.
Также известно, что сейчас Кюйт проходит обучение для получения тренерской лицензии А от УЕФА.
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|М
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|29
|67
|3
|АЗ
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|62
|4
|Фейеноорд
|29
|51
|5
|Утрехт
|29
|48
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|Зволле
|29
|43
|7
|Витесс
|29
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|Херенвен
|29
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|Хераклес
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|Эксельсиор
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|29
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|Спарта Роттердам
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