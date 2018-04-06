Кюйт возглавил молодёжную команду "Фейеноорда"

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Кюйт возглавил молодёжную команду "Фейеноорда"

Бывший полузащитник "Фейеноорда" Дирк Кюйт, завершивший карьеру в прошлом году, решил попробовать свои силы на тренерском поприще.

Как сообщает ESPN, 37-летний голландец возглавил молодёжную команду роттердамцев.

Также известно, что сейчас Кюйт проходит обучение для получения тренерской лицензии А от УЕФА.

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