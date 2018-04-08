Кюйт возобновит карьеру и будет играть в голландском любительском клубе
Известный голландский футболист Дирк Кюйт принял решение возобновить карьеру, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, форвард будет выступать за любительский клуб "Квик Бойз" из своего родного города Катвейк.
37-летний Кюйт хочет помочь клубу выйти в третий голландский дивизионе.
В данный момент "Квик Бойз" занимают второе место в классе А, отставая от лидера на пять очков. До конца сезона клубам осталось провести по семь матчей.
Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Куйт станет тренером молодежной команды "Фейеноорда".
Не пропустите: ПСВ добыл волевую победу над "АЗ Алкмаром" и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"
-
Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"
-
"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
-
Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"
-
Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
-
Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"
-
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
-
ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
-
Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"
-
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"
-
Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"
-
Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"
-
"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ
-
Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"
-
Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
-
ПСЖ нацелился на очередного бразильца
-
Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"
-
Погба готов перейти в ПСЖ
-
В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|30
|77
|2
|Аякс
|30
|70
|3
|АЗ
|30
|62
|4
|Фейеноорд
|30
|54
|5
|Утрехт
|30
|49
|6
|Зволле
|30
|43
|7
|Витесс
|30
|42
|8
|Херенвен
|30
|40
|9
|АДО Ден Хааг
|30
|40
|10
|Эксельсиор
|30
|38
|11
|Хераклес
|30
|37
|12
|ВВВ Венло
|30
|34
|13
|Гронинген
|30
|30
|14
|Виллем II
|30
|30
|15
|НАК Бреда
|30
|30
|16
|Рода ЮК
|30
|26
|17
|Спарта Роттердам
|30
|24
|18
|Твенте
|30
|20