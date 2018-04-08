Кюйт возобновит карьеру и будет играть в голландском любительском клубе

Известный голландский футболист Дирк Кюйт принял решение возобновить карьеру, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, форвард будет выступать за любительский клуб "Квик Бойз" из своего родного города Катвейк.

37-летний Кюйт хочет помочь клубу выйти в третий голландский дивизионе.

В данный момент "Квик Бойз" занимают второе место в классе А, отставая от лидера на пять очков. До конца сезона клубам осталось провести по семь матчей.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Куйт станет тренером молодежной команды "Фейеноорда".

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