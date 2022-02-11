"Кызылжар" арендовал форварда "Урала"

Теги кызылжарураландрей панюковтрансферы

"Кызылжар" арендовал форварда "Урала"

Фото твиттер "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова в "Кызылжар".

Клубы согласовали аренду 27-летнего футболиста на срок до 3 декабря 2022 года.

Новичок уже прибыл в расположение "Кызылжара" на сборе в Турции.

В текущем сезоне Панюков сыграл за "Урал" 7 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

Не пропустите: "Урал" объявил о продлении контракта с Кулаковым и уходе Ибрахимая. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей

"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Астана Астана 33 69
2 Кайрат Кайрат 33 68
3 Ордабасы Ордабасы 33 65
4 Тобол Тобол 33 63
5 Жетысу Жетысу 33 56
6 Кайсар Кайсар 33 42
7 Окжетпес Окжетпес 33 40
8 Иртыш Иртыш 33 37
9 Шахтер Караганда Шахтер Караганда 33 35
10 Тараз Тараз 33 29
11 Атырау Атырау 33 26
12 Актобе Актобе 33 15
Полная таблица

топ-5 тегов