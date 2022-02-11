"Кызылжар" арендовал форварда "Урала"
Фото твиттер "Урала"
"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова в "Кызылжар".
Клубы согласовали аренду 27-летнего футболиста на срок до 3 декабря 2022 года.
Новичок уже прибыл в расположение "Кызылжара" на сборе в Турции.
В текущем сезоне Панюков сыграл за "Урал" 7 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.
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