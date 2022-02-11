"Кызылжар" арендовал форварда "Урала"

Фото твиттер "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова в "Кызылжар".

Клубы согласовали аренду 27-летнего футболиста на срок до 3 декабря 2022 года.

Новичок уже прибыл в расположение "Кызылжара" на сборе в Турции.

В текущем сезоне Панюков сыграл за "Урал" 7 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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