L'Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен

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L'Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен

Нынешний сезон Лиги 1 и Лиги 2 не будет доигран. Об этом в своем твиттере сообщил L'Equipe Бертран Лятур.

"Сезон в лиге 1 и лиге 2 будет досрочно завершен. Ожидается, что сезон-2020/21 стартует в августе", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что текущий сезон может быть возобновлен в августе.

Режим самоизоляции во Франции действует до 11 мая. Правительство стране не разрешило возобновить сезон-2019/20 в мае.

Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. 

А еще: Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе| http://soccernews.ru
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