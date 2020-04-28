L'Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен

Нынешний сезон Лиги 1 и Лиги 2 не будет доигран. Об этом в своем твиттере сообщил L'Equipe Бертран Лятур.

"Сезон в лиге 1 и лиге 2 будет досрочно завершен. Ожидается, что сезон-2020/21 стартует в августе", - написал журналист.

Info : Pour Ligue 1 et Ligue 2, saisons terminées. Reprise possible en août pour l’édition 2020-2021. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) April 28, 2020

Ранее сообщалось, что текущий сезон может быть возобновлен в августе.

Режим самоизоляции во Франции действует до 11 мая. Правительство стране не разрешило возобновить сезон-2019/20 в мае.

Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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