L’Equipe назвал дату выписки Кумана, который госпитализирован из-за проблем с сердцем



Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который попал в больницу из-за проблем с сердцем, останется в стационаре минимум до четверга, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, в среду, 6 мая, специалист пройдет повторное медицинское обследование. Ранее голландцу провели процедуру катетеризации сердца.

Напомним, что сборная Нидерландов под руководством 57-летнего Кумана вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соперниками голландцев на Евро-2020 стали сборные Украины и Австрии. Третий соперник определится в стыковых матчах.

Не пропустите: Куман: "Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после Евро". | http://soccernews.ru