L’Equipe назвал дату выписки Кумана, который госпитализирован из-за проблем с сердцем
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который попал в больницу из-за проблем с сердцем, останется в стационаре минимум до четверга, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, в среду, 6 мая, специалист пройдет повторное медицинское обследование. Ранее голландцу провели процедуру катетеризации сердца.
Напомним, что сборная Нидерландов под руководством 57-летнего Кумана вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соперниками голландцев на Евро-2020 стали сборные Украины и Австрии. Третий соперник определится в стыковых матчах.
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В "Барселоне" назвали примерные сроки проведения матчей Ла Лиги со зрителями
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23