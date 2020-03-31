L’Equipe изобразил Месси в стиле Че Гевары

1 Теги лионель мессибарселона

L’Equipe изобразил Месси в стиле Че Гевары

Французский журнал L’Equipe опубликовал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в образе революционера Че Гевары, подписав изображение "Лионель Месси. Барселонский Че".

Таким образом в журнале отметили заявление Месси о том, что футболисты каталонского клубы отказались от 70 процентов месячной зарплаты на период карантина в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач.

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