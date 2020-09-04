L’Equipe: Ковач сдал положительный тест на коронавирус

L’Equipe сообщил, что главный тренер "Монако" Нико Ковач сдал положительный тест на коронавирс.

Ранее сообщалось, что два представителя французского клуба заразились Covid-19. Помимо тренера, голкипер Бенжамен Лекоме также сдал положительный тест на коронавирус.

Если клуб подтвердит данные о болезни хорватского специалиста, он станет первым тренером чемпионата Франции, заразившимся Covid-19.

Отметим, оба заразившихся пропустили товарищеский матч с "Ниццей".

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