L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в следующем сезоне продолжит выступать за парижский клуб. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что в молодом игроке заинтересован мадридский "Реал".

По данным источника, "сливочные" не смогут купить футболиста из-за пандемии коронавируса и финансовых проблемах, которые она вызывает.

Однако "Реал" не будет отказываться от покупки и в 2021 году снова попробует приобрести игрока.

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