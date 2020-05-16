L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в следующем сезоне продолжит выступать за парижский клуб. Об этом сообщает L'Equipe.
Ранее сообщалось, что в молодом игроке заинтересован мадридский "Реал".
По данным источника, "сливочные" не смогут купить футболиста из-за пандемии коронавируса и финансовых проблемах, которые она вызывает.
Однако "Реал" не будет отказываться от покупки и в 2021 году снова попробует приобрести игрока.
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|Монпелье
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|28
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|Анжер
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|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
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|34
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|Метц
|28
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|Дижон
|28
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|28
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|28
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|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
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