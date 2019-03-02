L'Еquipe опубликовал рейтинг самых бессменных тренеров топ-5 европейских лиг
Известное французское издание L'Équipe составило рейтинг бессменных тренеров в топ-5 европейских лиг.
Возглавил рейтинг наставник "Анжера" Стефан Муле, возглавивший команду 22 июня 2011 года. Следом за ним расположился коуч "Атлетико" Диего Симеоне, начавший свою работу 23 декабря 2011 года.
Третье место досталось тренеру "Фрайбурга" Кристиану Штрайху, который возглавил немецкий клуб 29 декабря 2011 года. Замыкают пятерку два тренера АПЛ, а именно наставник "Борнмута" Эдди Хау (12 октября 2012 года) и рулевой "Бернли" Шон Дайш (14 октября 2012 года).
Напомним, что до старта текущего сезона данный рейтинг возглавлял бы Арсен Венгер, проработавший в "Арсенале" с 1996 по 2018 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14