L’Equipe поставил Мбаппе максимальную оценку за матч с Казахстаном. Это 12-й случай в истории издания
Авторитетная французская газета L’Equipe высоко оценила игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в матче квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.
"Трёхцветные" разгромили соперника со счётом 8:0, а нападающий ПСЖ забил четыре гола и сделал ассист.
L’Equipe поставил Мбаппе за указанную встречу максимальную оценку - 10 из 10.
Это только 12-й случай в истории издания, когда футболист удостоился наивысшего рейтинга.
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