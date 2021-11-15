L’Equipe поставил Мбаппе максимальную оценку за матч с Казахстаном. Это 12-й случай в истории издания

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Авторитетная французская газета L’Equipe высоко оценила игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в матче квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.

"Трёхцветные" разгромили соперника со счётом 8:0, а нападающий ПСЖ забил четыре гола и сделал ассист.

L’Equipe поставил Мбаппе за указанную встречу максимальную оценку - 10 из 10.

Это только 12-й случай в истории издания, когда футболист удостоился наивысшего рейтинга.

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