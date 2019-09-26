L’Equipe признал Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1

Теги монакоалександр головин

L’Equipe признал Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1

Авторитетное французское издание L’Equipe назвало лучшего игрока седьмого тура Лиги 1.

Этого звания удостоился российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

23-летний футболист получил самую высокую оценку от экспертов газеты - 9 из 10.

Напомним, что Головин забил 2 гола и сделал 1 ассист. в матче с "Ниццей", благодаря чему "Монако" одержал первую победу в текущем сезоне.

Не пропустите: Головин включён в символическую сборную седьмого тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
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