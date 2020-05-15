L’Equipe: Рабьо может продолжить карьеру в "Эвертоне"

Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, в футболисте заинтересован "Эвертон". Сам футболист готов перейти в ливерпульский клуб. А главный тренер команды Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере француза.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов расстаться с игроком, так как руководство не довольно поведением полузащитника. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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