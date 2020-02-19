L’Equipe: Рангник подписал предварительный контракт с "Миланом"

Немецкий тренер Ральф Рангник подписал предварительное соглашение с "Миланом", сообщает L’Equipe.

По данным источника, с лета 2020 года специалист возглавит итальянский клуб. В случае расторжения контракта "Милан" выплатит неустойку тренеру.

Ранее сообщалось, что 61-летний Рангник в миланском клубе будет отвечать не только за подготовку команды, но и за покупку-продажу игроков и скаутинг.

В этом сезоне "Милан" под руководством Стефано Пиоли занимает 8-е место в чемпионате Италии.

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