L’Equipe: Рангник подписал предварительный контракт с "Миланом"

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L’Equipe: Рангник подписал предварительный контракт с "Миланом"

Немецкий тренер Ральф Рангник подписал предварительное соглашение с "Миланом", сообщает L’Equipe.

По данным источника, с лета 2020 года специалист возглавит итальянский клуб. В случае расторжения контракта "Милан" выплатит неустойку тренеру.

Ранее сообщалось, что 61-летний Рангник в миланском клубе будет отвечать не только за подготовку команды, но и за покупку-продажу игроков и скаутинг. 

В этом сезоне "Милан" под руководством Стефано Пиоли занимает 8-е место в чемпионате Италии.

А еще: "Милан" имеет лучшую беспроигрышную домашнюю серию за последние три года| http://soccernews.ru
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