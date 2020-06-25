L`Equipe: "Спартак" интересуется форвардом "Тулузы"

"Спартак" хочет подписать форварда "Тулузы" Яя Саного. Об этом сообщает L`Equipe.

По данным источника, клуб ведет переговоры с футболистом. "Спартак" готов подписать с ним двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Оклад 27-летнего игрока будет 1,5 миллиона евро в год.

Отметим, что Саного также интересуется два французских клуба, но они пока не ведут переговоры.

Контракт форварда с "Тулузой" рассчитан до лета 2020 года. Возможно, он достанется красно-белым бесплатно.

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