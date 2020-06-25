L`Equipe: "Спартак" интересуется форвардом "Тулузы"

Теги спартак москватулузаяя саного

L`Equipe: "Спартак" интересуется форвардом "Тулузы"

"Спартак" хочет подписать форварда "Тулузы" Яя Саного. Об этом сообщает L`Equipe.

По данным источника, клуб ведет переговоры с футболистом. "Спартак" готов подписать с ним двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Оклад 27-летнего игрока будет 1,5 миллиона евро в год.

Отметим, что Саного также интересуется два французских клуба, но они пока не ведут переговоры.

Контракт форварда с "Тулузой" рассчитан до лета 2020 года. Возможно, он достанется красно-белым бесплатно.

Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с Масловым| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов