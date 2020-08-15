L’Equipe впервые в истории поставил единицу тренеру - это оценка Сетьена за матч с "Баварией"

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L’Equipe впервые в истории поставил единицу тренеру - это оценка Сетьена за матч с "Баварией"

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало оценки игрокам и тренерам, участвовавшим в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - "Бавария".

Наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен получил за эту игру единицу. Это первый подобный случай в истории - так низко ещё не оценивали никого.

Оппонент Сетьена тренер "Баварии" Ханси Флик удостоился девятки. Столь высокий балл только у него и Томаса Мюллера. Ещё у четырёх футболистов "ротен" восьмёрки - это Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри и Иван Перишич.  

Лучшая оценка среди игроков "Барсы" у Луиса Суареса - четвёрка. Капитан "блауграны" Лионель Месси наиграл только на тройку.

Не пропустите: Когда Месси больше не помощник: "Бавария" нанесла "Барселоне" самое унизительное поражение в истории - виноваты не игроки, и даже не тренер. | http://soccernews.ru
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