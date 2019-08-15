L’Équipe определил список самых уродливых футболок этого сезона

Издание L’Équipe выбрал самые ужасные футболки этого сезона. Об этом пишет AS.

В число самых кошмарных форм попали: "Манчестер Юнайтед", у которых кремовая футболка, "Челси" с синей футболкой с орнаментом, "Вольфсбург" за темно-зеленую футболку с пересекающимися линиями, "Манчестер Сити" с футболкой с градиентом и "Вильярреал" за голубую футболку.

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