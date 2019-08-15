L’Équipe определил список самых уродливых футболок этого сезона

Теги манчестер юнайтедманчестер ситичелсивольфсбург

L’Équipe определил список самых уродливых футболок этого сезона

Издание L’Équipe выбрал самые ужасные футболки этого сезона. Об этом пишет AS.

В число самых кошмарных форм попали: "Манчестер Юнайтед", у которых кремовая футболка, "Челси" с синей футболкой с орнаментом, "Вольфсбург" за темно-зеленую футболку с пересекающимися линиями, "Манчестер Сити" с футболкой с градиентом и "Вильярреал" за голубую футболку.

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3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
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7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
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11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
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