La Gazzetta Dello Sport: "Брешия" расторгнет контракт с Балотелли

"Брешия" намерена расторгнуть трудовой договор с форвардом Марио Балотелли. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, клуб хочет расстаться с 29-летним игроком из-за того, что он не посещает тренировки уже 10 дней.

Ранее сообщалось, что футболист по непонятным причинам занимается индивидуально на базе клуба. "Брешия" отказалась комментировать эту информацию.

Летом 2019 года Балотелли заключил годичный контракт с итальянским клубом с окладом 1,5 миллиона евро.

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