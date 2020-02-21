La Gazzetta dello Sport: Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в 2022 году перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, по окончании сезона-2021/22 у 19-летнего игрока закончится контракт с немецким клубом. Холанд продолжит карьеру в "Ювентусе", который купит норвежцы за 75 миллионов евро.
Tesoro #Haaland, nel 2022 costerà 75 milioni: leasing #BorussiaDortmund, con vista #Juventus https://t.co/GRnQLTYqIm #premium— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) February 20, 2020
Агент футболиста еще до трансфера в "Боруссию" договорился с туринцами о будущей сделке.
В составе немецкого клуб он забил 11 голов в 8 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|46
|2
|РБ Лейпциг
|22
|45
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
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|Герта
|22
|26
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|Кельн
|21
|23
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|17
|17
|Вердер Бремен
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