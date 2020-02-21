La Gazzetta dello Sport: Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в 2022 году перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, по окончании сезона-2021/22 у 19-летнего игрока закончится контракт с немецким клубом. Холанд продолжит карьеру в "Ювентусе", который купит норвежцы за 75 миллионов евро.

Агент футболиста еще до трансфера в "Боруссию" договорился с туринцами о будущей сделке.

В составе немецкого клуб он забил 11 голов в 8 играх.

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