La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович покинет "Милан"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович по окончании сезона может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По данным источника, 38-летний футболист недоволен изменениями в клубе, поэтому не хочет больше выступать за команду. Кроме того, генеральный директор "россонери" уже не уверен в том, что швед необходим клубу.



Напомним, недавно "Милан" покинул директор Звонимир Бобан.

Ибрагимович перешел в "Милан" в начале января 2020 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.



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