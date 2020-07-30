La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович продлит контракт с "Миланом"

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La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович продлит контракт с "Миланом"

Нападающий Златан Ибрагимович продлит контракт с "Миланом". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, переговоры о новом соглашении еще не начались, однако стороны уверены, что все пройдут успешно.

Встреча о продлении контракта состоится в ближайшие дни.

По данным источника, зарплата 38-летнего футболиста в "Милане" составит 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

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