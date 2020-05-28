La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

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La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

"Наполи" предложил "Зениту" 25 миллионов евро за форварда Сердара Азмуна. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб готов завершить трансфер 25-летнего иранца этим летом. "Зенит" готов отпустить Азмуна за 30 миллионов евро. Рыночная стоимость игрока - 14,5 миллиона евро.

Отметим, что в "Наполи" футболист станет заменой форварда Аркадиуша Милика, который, скорее всего, покинет клуб.

Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 26 голов и сделал 10 ассистов. Контракт игрока с "сине-бело-голубыми" рассчитан до июня 2022 года. 

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