La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт
"Наполи" предложил форварду "Зенита" Сердару Азмуну заключить контракт до 2025 года. Об этом сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По данным источника, клуб уже ведет переговоры с агентом иранца. "Зенит" готов отпустить нападающего за 25-30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Севилья" стала очередным претендентом на Азмуна.
В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
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|Милан
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
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|11
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|25
|32
|12
|Кальяри
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|Фиорентина
|26
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|Удинезе
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|Торино
|25
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
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