La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт

Теги наполизенит санкт-петербургсердар азмун

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт

"Наполи" предложил форварду "Зенита" Сердару Азмуну заключить контракт до 2025 года. Об этом сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным источника, клуб уже ведет переговоры с агентом иранца. "Зенит" готов отпустить нападающего за 25-30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Севилья" стала очередным претендентом на Азмуна.

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.

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