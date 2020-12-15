La Gazzetta dello Sport назвала лучшую команду Италии в 2020 году

Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport выбрало лучшую итальянскую команду по итогам 2020 года.

Этого звания удостоилась "Аталанта", за которую с сентября выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

В прошлом сезоне бергамцы стали бронзовыми призёрами Серии А, а также четвертьфиналистами Лиги Чемпионов.

В нынешней кампании "Аталанта" идёт на восьмом месте, зато в ЛЧ снова вышла в плей-офф.

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