La Gazzetta dello Sport назвала лучшую команду Италии в 2020 году
Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport выбрало лучшую итальянскую команду по итогам 2020 года.
Этого звания удостоилась "Аталанта", за которую с сентября выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
В прошлом сезоне бергамцы стали бронзовыми призёрами Серии А, а также четвертьфиналистами Лиги Чемпионов.
В нынешней кампании "Аталанта" идёт на восьмом месте, зато в ЛЧ снова вышла в плей-офф.
Не пропустите: Гомес может покинуть "Аталанту". | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" хочет подписать хавбека "Торпедо"
-
"Спартак" интересуется защитником "Тюмени"
-
В Англии лидеры потеряли очки, "Бавария" не на первом месте в Бундеслиге, "Реал" выиграл дерби Мадрида: главные итоги выходных
-
Защитник "Локомотива" может перейти в турецкий клуб
-
Левандовски - лучший игрок 2020 года по версии Eurosport. Месси и Роналду не попали в топ-5
Лента новостей
-
"Бавария" определилась с будущим Комана
-
Кокорин пропустит матч с "Зенитом"
-
1
Хабиб рассказал, какие изменения внёс бы в сборную всех времён от France Football
-
"Локомотив" хочет подписать хавбека "Торпедо"
-
"Спартак" интересуется защитником "Тюмени"
-
Евсеев прокомментировал заявление Юрана о возрасте Урунова
-
Теннисист Рафаэль Надаль назвал любимого футболиста
-
"Спартак" показал, как проходит реабилитация Соболева после операции на колене
-
Экс-тренер "Реала" повторно заразился коронавирусом
-
В Англии лидеры потеряли очки, "Бавария" не на первом месте в Бундеслиге, "Реал" выиграл дерби Мадрида: главные итоги выходных
-
Торрейра намерен покинуть "Атлетико" спустя два месяца после перехода
-
Защитник "Локомотива" может перейти в турецкий клуб
-
Уткин высказался о возможном назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА
-
Хабиб дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Спартак" ответил Юрану на слова о возрасте Урунова
-
Пять футболистов близки к уходу из "Интера"
-
СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Спартак"
-
1
Левандовски - лучший игрок 2020 года по версии Eurosport. Месси и Роналду не попали в топ-5
-
Юран рассказал о переписанном возрасте хавбека "Спартака" Урунова
-
Райола прояснил своё заявление касательно будущего Погба в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17