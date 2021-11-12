La Gazzetta dello Sport: "Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу"

Фото инстаграм Александра Кокорина

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport анонсировало уход из "Фиорентины" нападающего Александра Кокорина.

В статье под названием "Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу" говорится о скором переходе в клуб из Флоренции форварда Борхи Майоралю, который заменит россиянина.

Испанец с лета 2020 года выступает на правах аренды за "Рому", но в этом сезоне он потерял место в составе. "Волки" позаимствовали его у мадридского "Реала".

Прошлой зимой "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия.

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