La Gazzetta dello Sport: "Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу"

Теги фиорентинаалександр кокоринборха майоральтрансферы

La Gazzetta dello Sport: "Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу"

Фото инстаграм Александра Кокорина

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport анонсировало уход из "Фиорентины" нападающего Александра Кокорина.

В статье под названием "Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу" говорится о скором переходе в клуб из Флоренции форварда Борхи Майоралю, который заменит россиянина.

Испанец с лета 2020 года выступает на правах аренды за "Рому", но в этом сезоне он потерял место в составе. "Волки" позаимствовали его у мадридского "Реала".

Прошлой зимой "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия. 

Не пропустите: Экс-помощник Кокорина рассказал, как россиянина троллили в раздевалке "Фиорентины". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дембеле - первый игрок "Барселоны", которого оштрафовал Хави

Дембеле - первый игрок "Барселоны", которого оштрафовал Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов