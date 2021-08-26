Ла Лига договорилась с клубами не отпускать игроков в сборные КОНМЕБОЛ

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Ла Лига и испанские клубы договорились не отпускать игроков из Южной Америки на сентябрьские и октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Отмечается, что это решение вызвано тем, что многие игроки не смогут вовремя вернуться в расположение клубов, из-за чего серьезно пострадает конкуренция.

Ранее сообщалось, что испанские клубы крайне недовольны тем, что КОНМЕБОЛ увеличил свою международную паузу на два дня.

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