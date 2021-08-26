Ла Лига договорилась с клубами не отпускать игроков в сборные КОНМЕБОЛ

Теги ла лига

Ла Лига договорилась с клубами не отпускать игроков в сборные КОНМЕБОЛФото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Ла Лига и испанские клубы договорились не отпускать игроков из Южной Америки на сентябрьские и октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Отмечается, что это решение вызвано тем, что многие игроки не смогут вовремя вернуться в расположение клубов, из-за чего серьезно пострадает конкуренция.

Ранее сообщалось, что испанские клубы крайне недовольны тем, что КОНМЕБОЛ увеличил свою международную паузу на два дня.

Также не пропустите: "Интер" подписал нападающего "Лацио". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Роналду ведет переговоры о трансфере игрока в "Манчестер Сити"

Агент Роналду ведет переговоры о трансфере игрока в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов