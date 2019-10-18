Ла Лига и Федерация футбола Испании не могут согласовать дату Эль Класико
Ла Лига продолжает обсуждать новую дату проведения игры "Барселона" - "Реал".
По сведениям Mundo Deportivo, представители Ла Лиги смотрят на это с коммерческой точки зрения и предлагают провести Эль Класико в выходной день 7 декабря.
Однако комитет по проведению соревнований настаивает на переносе матча на 18 декабря, которое выпадает на среду.
Ранее обсуждался вариант с проведением игры не на "Камп Ноу", а на другом стадионе, но комитет заблокировал эту идею.
Напомним, что по турнирному календарю класико должно состояться 26 октября.
Читайте также: Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2