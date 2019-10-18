Ла Лига и Федерация футбола Испании не могут согласовать дату Эль Класико

Теги барселонареал мадрид

Ла Лига и Федерация футбола Испании не могут согласовать дату Эль Класико

Ла Лига продолжает обсуждать новую дату проведения игры "Барселона" - "Реал".

По сведениям Mundo Deportivo, представители Ла Лиги смотрят на это с коммерческой точки зрения и предлагают провести Эль Класико в выходной день 7 декабря.

Однако комитет по проведению соревнований настаивает на переносе матча на 18 декабря, которое выпадает на среду.

Ранее обсуждался вариант с проведением игры не на "Камп Ноу", а на другом стадионе, но комитет заблокировал эту идею.

Напомним, что по турнирному календарю класико должно состояться 26 октября.

Читайте также: Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря. | http://soccernews.ru
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