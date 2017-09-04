Ла Лига инициировала расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ, сообщает Associated Press.

Руководство испанского турнира попросило УЕФА проверить трансферную деятельность вышеупомянутых клубов на предмет соответствия финансовому фэйр-плей.

"Эти клубы получают государственную помощь и извращают европейский футбол. Они наносят непоправимый вред футбольному бизнесу" - отмечается в обращении Ла Лиги от имени президента организации Хавьера Тебаса.

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