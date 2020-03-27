Ла Лига может начать следующий сезон в сентябре

Ассоциация Испании совместно с Ла Лигой обсуждают возможные варианты проведения нового сезона чемпионата по футболу в сентябре.

Также рассматривается идея возобновления нынешнего сезона в мае. Это сможет произойти, если правительство Испании примет решение отменить чрезвычайное положение в стране.

Кроме того, возможен вариант того, что в сезоне-2020/21 не будет зимней паузы и игры будут продолжаться в новогодние праздники по аналогии с английским Boxing day.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.

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