Ла Лига намерена бороться с клубами-государствами

1 Теги ла лига

Ла Лига намерена бороться с клубами-государствамиФото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Ла Лига планирует бороться с клубами, которыми владеют государства.

Как сообщает Исаак Фоуто, Ла Лига составляет всю документацию, чтобы оценить, в какие органы они могут сообщить о ситуации с клубами-государствами.

По информации источника, катализатором для такого решения послужили действия ПСЖ на трансферном рынке этим летом, при том, что у парижан зарегистрированы убытки в 400 миллионов евро за прошлый год.

УЕФА планирует доработать это в 2021 году.

Также не пропустите: В Ла Лиге разрешили увеличить заполняемость стадионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Наконец-то!Пора уже разобраться, откуда у Барсы деньги на хотелки картонного обнулённого были!Не зря же они рекламировали Qatar Foundation!Мда...Вискас Эль Барса!Хе-хе...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в квалификации к чемпионату мира

Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в квалификации к чемпионату мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов