Ла Лига намерена бороться с клубами-государствами

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Ла Лига планирует бороться с клубами, которыми владеют государства.

Как сообщает Исаак Фоуто, Ла Лига составляет всю документацию, чтобы оценить, в какие органы они могут сообщить о ситуации с клубами-государствами.

По информации источника, катализатором для такого решения послужили действия ПСЖ на трансферном рынке этим летом, при том, что у парижан зарегистрированы убытки в 400 миллионов евро за прошлый год.

УЕФА планирует доработать это в 2021 году.

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