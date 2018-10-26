Ла Лига намерена обжаловать решение ФИФА по матчу "Жирона" - "Барселона"

Ла Лига намерена обжаловать решение ФИФА, которая выступила против проведения матча "Жирона" - "Барселона" в США.

Руководство турнира готово обратиться в Спортивный арбитражный суд сразу же после получения официального запрета от Международной федерации футбола.

Напомним, что матч "Жирона" - "Барселона" запланирован на 27 января и, по задумке Ла Лиги, должен пройти в Майами на арене "Хард-рок-стэдиум".

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