Ла Лига намерена обжаловать решение ФИФА по матчу "Жирона" - "Барселона"

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Ла Лига намерена обжаловать решение ФИФА по матчу "Жирона" - "Барселона"

Ла Лига намерена обжаловать решение ФИФА, которая выступила против проведения матча "Жирона" - "Барселона" в США.

Руководство турнира готово обратиться в Спортивный арбитражный суд сразу же после получения официального запрета от Международной федерации футбола.

Напомним, что матч "Жирона" - "Барселона" запланирован на 27 января и, по задумке Ла Лиги, должен пройти в Майами на арене "Хард-рок-стэдиум".

Не пропустите: Инфантино озвучил позицию ФИФА по проведению матча "Жирона" - "Барселона" в США. | http://soccernews.ru

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