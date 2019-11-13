Ла Лига назначила время начала перенесённого матча "Барселона" - "Реал"

Ла Лига в своём твиттере объявила, во сколько начнётся перенесённый на 18 декабря матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом".

Сообщается, что стартовый свисток на стадионе "Камп Ноу" прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, решено отказаться от проведения Эль Класико в дневное время для удобства зрителей из Азии.

Напомним, что матч пришлось перенести из-за протестов в Каталонии. Изначально поединок был запланирован на 26 октября.

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