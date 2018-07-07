Ла Лига назвала Черышева новым царем России

1 Теги россияденис черышев

Ла Лига назвала Черышева новым царем России

Пресс-служба испанской Ла Лиги отреагировала на удачные выступления хавбека сборной России Дениса Черышева на ЧМ-2018.

"Новый царь России. Черышев забил четвертый гол на Чемпионате Мира по футболу" - написали в твиттере Ла Лиги.

Читайте также: Линекер прокомментировал гол Черышева в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru

Комментарии
Джонни

20 лет назад в Ла Лиге другой российский игрок имел прозвище "Царь". ))

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов