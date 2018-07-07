Ла Лига назвала Черышева новым царем России

Пресс-служба испанской Ла Лиги отреагировала на удачные выступления хавбека сборной России Дениса Черышева на ЧМ-2018.

"Новый царь России. Черышев забил четвертый гол на Чемпионате Мира по футболу" - написали в твиттере Ла Лиги.

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