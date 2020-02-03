Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона"

Матч 26-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Барселона" состоится 1 марта, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом круге команды не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0.

После 22 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата,набрав 49 очков. "Барселона" занимает второе место, отставая от королевского клуба на три очка.

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