Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона"

Теги барселонареал мадрид

Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона"

Матч 26-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Барселона" состоится 1 марта, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом круге команды не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0.

После 22 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата,набрав  49 очков. "Барселона" занимает второе место, отставая от королевского клуба на три очка.

Не пропустите: "Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ

Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов