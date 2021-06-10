Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона
Фото: твиттер Ла Лиги
Вратарь "Атлетико" Ян Облак признан лучшим игроком минувшего сезона Ла Лиги.
В прошедшем сезоне Облак принял участие во всех 38 играх чемпионата, в которых пропустил 25 голов.
Напомним, что Облак также стал обладателем трофея Саморы за лучший показатель пропущенных голов в среднем за игру.
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|Атлетик Бильбао
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|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|20
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