Ла Лига назвала лучшего футболиста минувшего сезона

Фото: твиттер Ла Лиги

Вратарь "Атлетико" Ян Облак признан лучшим игроком минувшего сезона Ла Лиги.

В прошедшем сезоне Облак принял участие во всех 38 играх чемпионата, в которых пропустил 25 голов.

Напомним, что Облак также стал обладателем трофея Саморы за лучший показатель пропущенных голов в среднем за игру.

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