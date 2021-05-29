Ла Лига назвала лучшего игрока мая

Теги атлетико мадридян облак

Ла Лига назвала лучшего игрока мая

Фото сайт Ла Лиги

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам мая.

В голосовании словенский страж ворот опередил Борху Иглесиаса ("Бетис"), Карлоса Солера ("Валенсия"), Каземиро ("Реал"), Жерара Морено ("Вильярреал"), Хоселу ("Алавес") и Санти Мину ("Сельта").

В этом месяце Облак сыграл 5 матчей, в которых пропустил 3 гола. При этом он совершил 18 сейвов.

Всего в сезоне Ла Лиги вратарь "Атлетико" пропустил 25 мячей в 38 играх.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет обменять Де Хеа на Облака. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" намерен усилиться голкипером "Рубина"

"Зенит" намерен усилиться голкипером "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов