Ла Лига назвала лучшего игрока мая
Фото сайт Ла Лиги
Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам мая.
В голосовании словенский страж ворот опередил Борху Иглесиаса ("Бетис"), Карлоса Солера ("Валенсия"), Каземиро ("Реал"), Жерара Морено ("Вильярреал"), Хоселу ("Алавес") и Санти Мину ("Сельта").
В этом месяце Облак сыграл 5 матчей, в которых пропустил 3 гола. При этом он совершил 18 сейвов.
Всего в сезоне Ла Лиги вратарь "Атлетико" пропустил 25 мячей в 38 играх.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет обменять Де Хеа на Облака. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14