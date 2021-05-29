Ла Лига назвала лучшего игрока мая

Фото сайт Ла Лиги

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам мая.

В голосовании словенский страж ворот опередил Борху Иглесиаса ("Бетис"), Карлоса Солера ("Валенсия"), Каземиро ("Реал"), Жерара Морено ("Вильярреал"), Хоселу ("Алавес") и Санти Мину ("Сельта").

В этом месяце Облак сыграл 5 матчей, в которых пропустил 3 гола. При этом он совершил 18 сейвов.

Всего в сезоне Ла Лиги вратарь "Атлетико" пропустил 25 мячей в 38 играх.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет обменять Де Хеа на Облака. | http://soccernews.ru