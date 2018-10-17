Ла Лига назвала лучшего игрока сентября

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Ла Лига назвала лучшего игрока сентябряЛа Лига назвала лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре месяце.

Как информирует официальный сайт организации, престижная награда досталась форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси, который в 5 матчах Примеры забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Ее вручение аргентинцу состоится в субботу перед игрой "сине-гранатовых" против "Севильи".

Напомним,  за последние 12 лет Месси лидирует сразу по восьми статистическим показателям в Ла Лиге. | soccernews.ru

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