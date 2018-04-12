Ла Лига назвала номинантов на звание лучшего игрока марта чемпионата Испании, информирует Marca.

Так, бороться за почетное звание будут Криштиану Роналду ("Реал"), Родриго Морено ("Валенсия") и Кристиан Стуани ("Жирона").

Первый в 3 матчах чемпионата в марте забил 8 мячей и сделал 1 ассист, второй в 3 играх забил 4 гола, а третий в 4 поединках отметился тоже 4 результативными ударами.

Напомним, с момента своего перехода в "Реал" Роналду принял участие в 51% голов команды в Лиге Чемпионов.