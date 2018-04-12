Ла Лига назвала номинантов на звание лучшего игрока марта
Ла Лига назвала номинантов на звание лучшего игрока марта чемпионата Испании, информирует Marca.
Так, бороться за почетное звание будут Криштиану Роналду ("Реал"), Родриго Морено ("Валенсия") и Кристиан Стуани ("Жирона").
Первый в 3 матчах чемпионата в марте забил 8 мячей и сделал 1 ассист, второй в 3 играх забил 4 гола, а третий в 4 поединках отметился тоже 4 результативными ударами.
Напомним, с момента своего перехода в "Реал" Роналду принял участие в 51% голов команды в Лиге Чемпионов.
опрос
Лента новостей
-
Венгер в пятый раз подряд не сумел победить в России
-
Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля
-
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
-
Турнир прогнозов: анонс 47 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 46 тура
-
Венгер: "Арсеналу" было тяжело вернуться в игру, однако мы это сделали"
-
Гончаренко: "Первые 75 минут ЦСКА смотрелся хорошо, пока были силы"
-
"Спортинг" – "Атлетико" – 1:0 (обзор)
-
"Ред Булл" - "Лацио" - 4:1 (обзор)
-
"Марсель" – "РБ Лейпциг" – 5:2 (обзор)
-
ЦСКА - "Арсенал" - 2:2 (обзор)
-
"Спортинг" минимально обыгрывает "Атлетико" и вылетает из Лиги Европы
-
"Арсенал" уходит от поражения в матче с ЦСКА и шагает в полуфинал Лиги Европы
-
Пять пробоин для "быков": "Марсель" выбивает "РБ Лейпциг" из Лиги Европы
-
"Зальцбург" за четыре минуты разгромил "Лацио" и вышел в 1/2 финала Лиги Европы
-
Уэлбек поучаствовал в четырех последних голах "Арсенала"
-
ЦСКА забил "Арсеналу" второй мяч. До полуфинала остался еще один гол
-
"Ливерпуль" будет участовать в Международном кубке чемпионов-2018
-
"Бавария" определилась с новым тренером
-
ЦСКА обыгрывает "Арсенал" после первого тайма
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|68
|3
|Валенсия
|31
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|31
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Реал Сосьедад
|31
|37
|13
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|14
|Леганес
|31
|36
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
|35
|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|31
|21
|20
|Малага
|31
|17