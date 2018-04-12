Ла Лига назвала номинантов на звание лучшего игрока марта

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Ла Лига назвала номинантов на звание лучшего игрока мартаЛа Лига назвала номинантов на звание лучшего игрока марта чемпионата Испании, информирует Marca.

Так, бороться за почетное звание будут Криштиану Роналду ("Реал"), Родриго Морено ("Валенсия") и Кристиан Стуани ("Жирона").

Первый в 3 матчах чемпионата в марте забил 8 мячей и сделал 1 ассист, второй в 3 играх забил 4 гола, а третий в 4 поединках отметился тоже 4 результативными ударами.

Напомним, с момента своего перехода в "Реал" Роналду принял участие в 51% голов команды в Лиге Чемпионов

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