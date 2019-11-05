Ла Лига назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока октября

Теги вильярреалалавесгранадакарл токо экамбилукас перес

Ла Лига назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока октября

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги по итогам октября.

В список номинантов включены Карл Токо Экамби ("Вильярреал"), Лукас Перес ("Алавес") и Руй Силва ("Гранада").

Экамби в течение октября сыграл в чемпионате 4 матча и забил 3 гола, Перес - 4 матча, 4 гола и 1 ассист, Силва - 4 матча и 7 пропущенных мячей.

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