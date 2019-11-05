Ла Лига назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока октября

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги по итогам октября.

В список номинантов включены Карл Токо Экамби ("Вильярреал"), Лукас Перес ("Алавес") и Руй Силва ("Гранада").

Экамби в течение октября сыграл в чемпионате 4 матча и забил 3 гола, Перес - 4 матча, 4 гола и 1 ассист, Силва - 4 матча и 7 пропущенных мячей.

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