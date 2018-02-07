Ла Лига не будет наказывать Пике за жест в матче с "Эспаньолом"

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Ла Лига не будет наказывать Пике за жест в матче с "Эспаньолом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не будет дисквалифицирован за свой жест в игре против "Эспаньола" (1:1).

Как сообщает Sport.es, Ла Лига осуждает действия футболиста, однако считает, что в случае вмешательства в эту ситуацию они будут вынуждены наказывать футболистов слишком часто в следующих играх.

Напомним, что Пике при праздновании гола приложил указательный палец к губам.

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