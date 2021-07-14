Ла Лига не намерена менять формат
Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен
Ла Лига выпустила официальный ответ на слова президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Испанский функционер сказал, что намерен обсудить с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом изменения в формате проведения чемпионата Испании.
"Необходимо уважать друг друга. Наши с Тебасом мнения немного расходятся. Конечно, я готов к обсуждению и переговорам.
В ближашие дни я приглашу Тебаса с целью поговорить об изменении формата Ла Лиги. При всем уважении, мы можем подготовить более привлекательный формат с меньшим количеством игр и большим числом выходных. Нейтральные стадионы, меньше матчей".
На это заявлению Ла Лига ответила следующим образом:
"Мы не станем рассматривать изменение формата соревнований. Нынешняя модель имела большой успех в последние годы.
Среди многих других достижений выделяются следующие: посещаемость выросла более чем на 20%, стоимость телеправ стала выше, мы подписали контракт с ESPN на показ Ла Лиги в США. У турнира есть экономическая стабильность. Ла Лига – единственный национальный чемпионат с прибылью в первом сезоне после начала пандемии коронавируса.
Поэтому любое изменение действующего формата было бы безответственным. Это породило бы неопределенность в отношении непрофессионального футбола, которому Ла Лига отчисляет по 125 млн евро за сезон.
Ла Лига готова к диалогу с RFEF по различным вопросам: улучшение работы системы ВАР, общая стратегия европейской Суперлиги и так далее".
Напомним, что на данный момент в Ла Лиге есть два дивизиона: Примера и Сегунда, в которых насчитывается 20 и 22 команды соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14