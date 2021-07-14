Ла Лига не намерена менять формат

Теги ла лигаиспанияхавьер тебас

Ла Лига не намерена менять форматФото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

Ла Лига выпустила официальный ответ на слова президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Испанский функционер сказал, что намерен обсудить с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом изменения в формате проведения чемпионата Испании.

"Необходимо уважать друг друга. Наши с Тебасом мнения немного расходятся. Конечно, я готов к обсуждению и переговорам.

В ближашие дни я приглашу Тебаса с целью поговорить об изменении формата Ла Лиги. При всем уважении, мы можем подготовить более привлекательный формат с меньшим количеством игр и большим числом выходных. Нейтральные стадионы, меньше матчей".

На это заявлению Ла Лига ответила следующим образом:

"Мы не станем рассматривать изменение формата соревнований. Нынешняя модель имела большой успех в последние годы. 

Среди многих других достижений выделяются следующие: посещаемость выросла более чем на 20%, стоимость телеправ стала выше, мы подписали контракт с ESPN на показ Ла Лиги в США. У турнира есть экономическая стабильность. Ла Лига – единственный национальный чемпионат с прибылью в первом сезоне после начала пандемии коронавируса.

Поэтому любое изменение действующего формата было бы безответственным. Это породило бы неопределенность в отношении непрофессионального футбола, которому Ла Лига отчисляет по 125 млн евро за сезон.

Ла Лига готова к диалогу с RFEF по различным вопросам: улучшение работы системы ВАР, общая стратегия европейской Суперлиги и так далее".

Напомним, что на данный момент в Ла Лиге есть два дивизиона: Примера и Сегунда, в которых насчитывается 20 и 22 команды соответственно.

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